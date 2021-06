Euro 2020, paura per Eriksen, a terra privo di sensi

DANIMARCA - Paura per Erikssen durante Danimarca-Finlandia. Il giocatore si è imprvvisamente accasciato a terra.



Immediatamente soccorso gli stanno praticando il massaggio cardiaco. Un frammento video che circola in rete ritrae Eriksen improvvisamente barcollare vicino alla bandierina del calcio d'angolo e piegarsi in avanti. Il giocatore viene colpito a un ginocchio dal pallone poi collassa a terra con gli occhi sbarrati, venendo circondato dai compagni.



Sono attimi di grande paura a Copenaghen. Sono almeno cinque minuti che il gioco è fermo per soccorrere Eriksen, a terra provo di sensi. Al giocatore stanno praticando il massaggio cardiaco mentre i giocatori di Danimarca e Finlandia sono visibilmente sconvolti.



La moglie di Eriksen è in campo in lacrime dopo che il marito si è accasciato privo di sensi durante Danimarca-Finlandia. Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi mentre il giocatore viene portato via in barella coperto dai compagni e un telo. La gara è stata naturalmente sospesa.