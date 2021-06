Euro 2020, Italia si inginocchia? Azzurri verso il sì

ITALIA - L'Italia si inginocchia contro il Belgio? La Nazionale pare orientata a compiere il gesto prima del calcio d'inizio, con un atteggiamento diverso rispetto a quello tenuto prima della gara con l'Austria. Matteo Pessina è stato uno dei 5 calciatori che si sono inginocchiati prima di Italia-Galles. "Non ne avevamo parlato, col Galles siamo stati colti un po' alla sprovvista. Ma la linea è quella, la pensiamo tutti uguale", le parole del centrocampista. Venerdì a Monaco di Baviera gli azzurri affronteranno nei quarti di finale degli Europei il Belgio, per il match la Nazionale sembra pronta a inginocchiarsi in segno di solidarietà verso la lotta al razzismo.

FIGC

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna ‘Black Lives Matter’. Come già affermato dal Presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, la Figc ritiene che l’imposizione di qualsivoglia comportamento rappresenti in sé una forma di prevaricazione e sostiene la scelta della squadra in occasione delle gare di Euro 2020, compresa quella con il Belgio di venerdì prossimo". Così la Federcalcio in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Il giudizio sulla sensibilità di tutti i membri della Nazionale italiana in difesa dei diritti della persona umana è nel dna azzurro, come provano molteplici iniziative e dichiarazioni in tal senso, e non può essere subordinato all’adesione ad una, non l’unica, manifestazione di sostegno alla lotta anti-razzista", aggiunge la Figc nel comunicato.

CHIELLINI

"Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra", le parole di Giorgio Chiellini a Raidue prima della gara giocata sabato con l'Austria. Ieri, prima della sfida vinta 1-0 contro il Portogallo, i giocatori del Belgio si sono inginocchiati: se i diavoli rossi dovessero ripetere il gesto anche venerdì, si creerebbe la situazione descritta come ipotesi da Chiellini.