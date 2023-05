Estorsione ai danni di un commerciante, due indagati

PADOVA - Un 33enne di origini brasiliane e una 22enne padovana sono indagati dalla Procura del Tribunale di Padova per il reato di estorsione ai danni di un commerciante della zona di San Giuseppe. Secondo quanto riportato dal negoziante che, dopo mesi, ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla Polizia, i due lo costringevano a consegnare somme di denaro variabili dai 30 ai 50 euro a volta, minacciandolo con violenze fisiche e verbali. L'attività di monitoraggio messa in atto dalla Polizia ha consentito di identificare l'indagato, che si è presentato proprio davanti alla porta d'ingresso del negozio. In un episodio recente, il 33enne ha bloccato la porta d'uscita dell'esercizio, impedendo al commerciante di uscire e minacciandolo di tagliargli le gomme dell'auto se non gli avesse consegnato la cifra richiesta. A presentarsi nel negozio è stata anche la 22enne padovana, conosciuta dal negoziante, e ritenuta essere la fidanzata dell'uomo di origine brasiliana. Attualmente, in seguito alle misure applicate dal Gip, l'uomo si trova agli arresti domiciliari e alla donna è fatto divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa.