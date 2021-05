Estorsione ad imprenditore, due arresti

VENEZIA - La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato due stranieri per estorsione nei confronti di un imprenditore.



I finanzieri hanno accertato la condizione di assoggettamento cui era sottoposto l'amministratore di una società con sede nel veneziano ed attiva nel settore della posa in opera di arredi ed infissi da parte dei due indagati che, progressivamente e attraverso comportamenti vessatori sia verbali che fisici, si erano di fatto sostituiti nella gestione dell'impresa, esercitando anche il potere sul patrimonio aziendale e personale della vittima.



I due avrebbero così gestito ingenti spese per attività personali pagate dalla società direttamente con esborsi in denaro o, in alcuni casi, con il lavoro degli operai della società alla quale sono state anche sottratte due auto di pregio del titolare.



I finanzieri sono intervenuti, arrestando i due indagati prima che questi potessero fuggire verso l'Europa dell'est.



Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato i provvedimenti di fermo disponendo la custodia in carcere.