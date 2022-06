In estate saranno due gli elicotteri in servizio in montagna

BELLUNO - Saranno due per questa estate gli elicotteri del Suem 118 per il servizio di emergenza-urgenza nell’area montana delle Dolomiti bellunesi e dell’Ulss 1 Dolomiti.

Oltre a “Falco”, basato a Pieve di Cadore, per i mesi di luglio e agosto un secondo velivolo, basato a Cortina d’Ampezzo, sarà a disposizione per intervenire in un periodo di grande afflusso turistico sulla montagna veneta. La novità è stata resa possibile dalle sinergie tra ULSS 1 Dolomiti, Dolomiti Emergency, Soccorso Alpino e CREU regionale, a luglio e agosto, in via sperimentale. Il velivolo sarà dotato di equipaggio sanitario, messo a disposizione da Dolomiti Emergency.

La II delegazione Dolomiti Bellunesi del Soccorso Alpino garantirà la presenza di un tecnico di elisoccorso. Il servizio per ora in regime di sperimentazione sarà attivo tutti i giorni per 12 ore. L’elicottero sarà attivato sempre dalla Centrale Operativa del SUEM 118, sulla base delle necessità e potrà essere un valido supporto agli interventi in particolare nell’alta provincia.