Estate in crisi, Ferragosto a rischio maltempo: previsioni meteo

ITALIA - 10 agosto: notte di San Lorenzo con nubi quasi ovunque diradate che permetteranno la visione delle stelle cadenti. Luna quasi Piena nasconderà parte dello spettacolo a causa della sua forte luminosità: addirittura il 12 agosto alle 03:35 arriverà l’ultima Superluna dell’anno, la ‘Luna dello Storione’, più brillante e più grande del solito.



Ma cosa ci attende per Ferragosto? Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, all’orizzonte ci sono molte insidie: nelle prossime ore una ‘goccia fredda’ dai Balcani provocherà ancora instabilità diffusa al Centro-Sud con acquazzoni tra Basso Lazio e Sicilia, in particolare lungo il versante tirrenico.



Dopo 3 mesi di sole, cieli azzurri e caldo africano, il tempo si guasta? Purtroppo sembra di sì, avremo frequenti acquazzoni pomeridiani per gran parte di questa settimana e poi, per Ferragosto, arriverà la minaccia ‘Fantasma Atlantico’: dopo mesi di assenza, senza una benché minima perturbazione oceanica, potrebbe arrivare, proprio nel giorno delle grigliate e dei gavettoni, un fronte perturbato dalla Francia con piogge anche intense ad iniziare dal Nord-Ovest!



NEL DETTAGLIO



Mercoledì 10. Al Nord: irregolarmente nuvoloso, meno caldo. Al Centro: temporali pomeridiani sul Lazio, soleggiato altrove. Al Sud: forti temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.



Giovedì 11. Al Nord: cielo a tratti nuvoloso. Al Centro: meno caldo, temporali ancora sul Lazio, e poi in Sardegna. Al Sud: instabile su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con temporali.



Venerdì 12. Al Nord: tempo instabile al Nordest, localmente altrove. Al Centro: variabile, qualche acquazzone sull’Appennino e dal pomeriggio anche in pianura. Al Sud: maltempo con acquazzoni e temporali diffusi, in particolare nel pomeriggio.



Tendenza: weekend con temporali al Centro-Sud sabato e prevalenza di sole domenica. Ferragosto instabile al Nord e sull’Alta Toscana, prevalenza di sole e caldo altrove.