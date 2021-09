Estate: Autovie, traffico sostenuto nel fine settimana

TRIESTE - Ultimi scampoli di controesodo con livelli di transiti che si manterranno elevati anche in questo fine settimana sulla rete autostradale di Autovie Venete. Secondo le stime della Concessionaria, tra sabato e domenica sono attesi 280 mila transiti, dei quali più di 150 mila nella sola giornata di sabato. "Livelli massimi di servizio del personale di esazione - annuncia Autovie - ai caselli del Lisert, il punto più critico della rete, a Latisana, dove si stima il ritorno di oltre 20 mila turisti, a San Donà, San Stino e a Cessalto.

Attivi 24 ore su 24 anche il centro radio informativo, gli ausiliari alla viabilità e i servizi della manutenzione e degli impianti tecnologici per qualsiasi tipo di inconveniente". Già tra questa sera e sabato mattina potrebbero verificarsi - avverte la concessionaria - rallentamenti e code in entrata e in uscita al Lisert e in prossimità dei caselli delle località balneari. Resterà attivo il presidio di soccorso meccanico a Latisana, Palmanova e Udine Sud. Lo scorso weekend sono stati registrati oltre 320 mila passaggi tra sabato e domenica con una variazione positiva del 2% rispetto al 2019 e del 40% rispetto al 2020. "Nonostante i flussi siano aumentati - conclude Autovie - non si sono registrate criticità in particolare sulla A23 da Udine Sud al Nodo di Palmanova".

FOTO dalla pagina Facebook di Autovie Venete