Estate: Autovie, traffico da 'bollino nero' nel weekend

TRIESTE - Traffico da 'bollino nero' nell'ultimo fine settimana di agosto sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. Quello che inizia oggi sarà un weekend caratterizzato prevalentemente dal controesodo, il secondo di questa stagione estiva. Secondo le previsioni della concessionaria, calcolate in base all'andamento del traffico delle scorse settimane, tra domani e domenica è previsto il transito di quasi 300 mila veicoli.



Di questi, spiega Autovie in una nota, più di 40 mila faranno ingresso alla barriera di Trieste Lisert, di rientro dalla Slovenia e dalla Croazia, e 25 mila al casello di Latisana, di ritorno dalle località balneari di Lignano e Bibione. In molti transiteranno sulla A23 da Udine Sud al Nodo di Palmanova, chi proveniente dalla montagna, chi dall'Austria o dai Paesi del Centro Est Europa (lavoratori diretti nel Nord Italia).



Fin da domani mattina - avverte Autovie - il traffico sarà sostenuto lungo la direttrice Trieste - Venezia e la A23 verso l'intersezione con la A4. La concessionaria ha previsto rinforzi ai caselli, non solo con il personale all'esazione ma anche con piazzalisti (San Donà, San Stino, Lisert, Udine Sud), mezzi dei soccorsi meccanici (Latisana, Palmanova, Udine Sud) e personale sanitario (San Giorgio di Nogaro e San Donà). Stop alla circolazione dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.