Dopo l’esordio lo scorso 1 agosto, Centorizzonti 2020 estate, il programma estivo promosso dai Comuni della rete culturale Centorizzonti in accordo di programma con la Regione Veneto, ideato e curato da Echidna Associazione Culturale, torna ad Asolo, Treviso, per la seconda tappa del proprio tour geografico - culturale: domenica 9 agosto nel cortile del Castello della Regina Cornaro (o al Teatro Duse in caso di pioggia) alle 18.30 andrà in scena lo spettacolo di danza contemporanea “Estate” della compagnia Arearea, un nuovo progetto site specific che vede protagoniste cinque donne che si lasciano attraversare da un forte vento d’estate e cercano complicità e solitudine.

Prosegue il percorso che si snoderà tra proposte di teatro, danza e musica ma anche passeggiate e visite guidate, cene tipiche e degustazioni, nei paesi e nei paesaggi pedemontani, per godere della bella stagione all'aria aperta con il piacere di fare nuovi incontri e di stare insieme. Tra natura e borghi storici, comunità ospitali, buona cucina e buon bere, Centorizzonti 2020 estate permette di trascorrere il tempo libero in angoli di mondo vicini a casa ma da riscoprire con uno sguardo nuovo e curioso. Palcoscenico di questa riscoperta sono le piazze, i parchi, le arene e le ville dei comuni trevigiani di Asolo, Borso del Grappa, Castelfranco Veneto, Fonte, Maser, Pieve del Grappa (capofila della rete Centorizzonti), Possagno e Riese Pio X.

“Estate” è un progetto site specific, rielaborazione delle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi: cinque donne danzano sulle celebri note senza cercare insegnamenti o filosofie amare, ogni cosa si risolve nella curva dei giorni, tra questo cielo e questi visi danzanti. L’estate è il femminile, è soprattutto il nostro attaccamento alla realtà sensuale del mondo. Ne assaporiamo la quiete dopo una tempesta che crea un incantevole disordine. E che pace, e che frescura, e che desiderio di ascoltare ogni minimo impulso naturale.

La felicità è tutta qui, non c’è un altrove. Abitare la terra significa anche accettarne le leggi, occupare uno spazio nel mondo e preoccuparsi di esso. Rispettarlo, elogiarlo, musicarlo, danzarlo.

La coreografia è di Marta Bevilacqua, in scena ci saranno Angelica Margherita, Anna Savanelli, Valentina Saggin, Marta Bevilacqua, Luisa Amprimo. Si tratta di una produzione di Arearea, compagnia di Udine che spazia da produzioni teatrali e urbane, fino a quelle per le giovani generazioni con valenza formativa, e investe su danzatrici e danzatori acerbi ma di talento, e punta a favorire la nascita di nuovi gruppi (nel 2018 ha inaugurato un corso di alta formazione). Il progetto è sostenuto da MiBact e Regione Friuli Venezia Giulia.

Si tornerà ad Asolo anche per la terza data, domenica 16 agosto alle 19.00: la Chiesa di San Gottardo sarà palcoscenico del concerto “Ai limiti della notte” di Claudio Pasceri, giovane violoncellista torinese tra i più apprezzati della propria generazione. Accanto ad alcuni brani tratti dalle sei Suites per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, capolavoro assoluto per lo strumento e per la musica occidentale, saranno proposti anche contributi di Paul Hindemith e Ulrich Schultheiss e da Salvatore Sciarrino a Lamberto Curtoni e Alessio Romeo.

Per tutti gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione: tel. 3711926476 - 3409446568, info@echidnacultura.it





Biglietti:

Prevendita su www.eventbrite.com

Biglietteria in loco un'ora prima dello spettacolo

Info: www.echidnacultura.it