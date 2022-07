Estate 2022, Jesolo torna ai livelli del pre-pandemia

JESOLO - Il turismo jesolano è tornato ai livelli del 2019. Lo certificano i dati presentati oggi, nel corso della conferenza stampa “Dati di… una giornata di mezza estate” da Comune di Jesolo, Aja, Ascom e Consorzio Jesolo Venice.

Durante l’appuntamento, l’amministrazione e le associazioni di categoria hanno illustrato nel dettaglio la fotografia restituita dai numeri relativi agli incassi derivanti dall’imposta di soggiorno, dalle presenze e dagli arrivi registrate dagli alberghi, e infine dal numero e la tipologia di eventi realizzati fino a questo punto ma anche in programma per le prossime settimane.

Per ciò che riguarda l’imposta di soggiorno (tabella in allegato), i dati raccolti dall’Ufficio Tributi del Comune fanno emergere un sostanziale incremento dell’attività turistica per il mese di maggio da cui deriva un incasso di quasi 326 mila euro, il 43,3% in più rispetto ai 227,4 mila euro versati nel maggio 2019. I dati di giugno restituiscono, poi, un allineamento rispetto a quelli pre-pandemici con oltre 1,1 milioni di euro entrati nelle casse dell’ente.

A confermare la ritrovata vitalità di Jesolo sono anche i numeri che raccontano gli eventi ospitati dalla città e quelli in programma, organizzati grazie all'attività degli Uffici Turismo, Commercio, Cultura e Sport. Tra l'1 giugno e oggi Jesolo ha ospitato 286 eventi mentre da qui al 30 settembre ne vedrà svolgersi altri 254. In totale, nel solo periodo estivo, la città ospita 540 eventi.