Esplosione in un forno esterno: danni al tetto di un’abitazione

STRA (VENEZIA) – Un’esplosione ha scosso il pomeriggio di ieri, giovedì 20 febbraio, in via Enrico Galvaligi a Stra, dove un forno esterno a un’abitazione è improvvisamente scoppiato, innescando un principio di incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con squadre da Mira e Mestre, supportate da un’autobotte e un’autoscala.



Le fiamme sono state rapidamente domate, ma il tetto della casa ha riportato danni: diverse tegole sono state compromesse. I tecnici stanno ora verificando la stabilità della struttura e accertando eventuali criticità. Le autorità sono al lavoro per determinare le cause dell’esplosione. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma le operazioni di verifica proseguono.