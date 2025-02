Esplosione in un bar: dodici feriti, due sono gravi

GRENOBLE (FRANCIA) - Paura a Grenoble, nel sud-est della Francia, dove una bomba a mano è esplosa in un bar del Villaggio Olimpico, ferendo dodici persone, di cui due in condizioni critiche. L’attacco è avvenuto intorno alle 20, quando un uomo ha lanciato l’ordigno nel locale affollato prima di fuggire. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Il procuratore François Touret-de-Courcy, presente sulla scena, ha dichiarato: «Qualcuno ha lanciato una granata nel bar», escludendo per il momento la pista terroristica. Gli investigatori ipotizzano un regolamento di conti legato al traffico di droga, fenomeno già noto in città. Alcuni testimoni hanno riferito che l’attentatore potrebbe essere stato armato di Kalashnikov, ma le autorità non confermano. Il sindaco Éric Piolle ha condannato l’episodio definendolo «un atto criminale di inaudita violenza».