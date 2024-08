Esplosione in un appartamento a Bibione, paura per padre e figlio

BIBIONE (VENEZIA) – Improvvisa esplosione oggi, martedì 27 agosto, intorno alle 14:30 in un appartamento al civico 17 di via Mercurio. Un uomo di nazionalità tedesca, di mezza età, stava cucinando all'interno della casa mentre il figlio era seduto sul divano.

La deflagrazione, probabilmente causata da una fuga di gas o da un ritorno di fiamma, ha frantumato i vetri delle finestre, causando il panico tra i residenti. Immediato l'intervento dei soccorsi, con i sanitari del punto di primo intervento di Bibione e i vigili del fuoco di Lignano, giunti sul posto anche con l'autoscala.

L'uomo ha riportato ustioni alle gambe e ai piedi, mentre il bambino è rimasto illeso, seppur visibilmente scosso. Entrambi sono stati trasferiti negli ambulatori di via Maya per le cure necessarie, come riporta il Gazzettino.