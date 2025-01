Esplosione Tesla e attacco di New Orleans, un filo unisce due militari: le indagini

Ci sarebbe un collegamento tra il Cybertruck Tesla esploso davanti al Trump International Hotel di Las Vegas e l'attentato contro la folla a New Orleans il giorno di Capodanno. Secondo quanto riferito da alcune fonti a Denver7 Investigates, alla guida del pick-up esploso c'era Matthew Alan Livelsberger, un militare dell'Esercito di stanza in Germania che era tornato in licenza in Colorado, e che per un periodo ha prestato servizio nella stessa base militare di Shamsud-Din Jabbar, il terrorista che con la sua auto ha ucciso almeno 15 persone in Bourbon Street. Entrambi gli uomini sono stati confermati come veterani dell'esercito. Mercoledì sera, diverse fonti informate hanno riferito al capo investigatore di Denver7, Tony Kovaleski, del collegamento tra il servizio militare dei due sospettati.



Inoltre, nei rispettivi attacchi, i due uomini hanno utilizzato veicoli noleggiati attraverso il servizio online Turo. Ma in una dichiarazione, un portavoce della società ha affermato che "nessuno dei due sospettati aveva precedenti penali che li potevano identificare come una minaccia per la sicurezza".



Nell'esplosione di fronte alla Trump Tower di Las Vegas, avvenuta nella notte di Capodanno, Matthew Alan Livelsberger è rimasto ucciso e altre sette persone sono rimaste lievemente ferite. I familiari dell'uomo hanno riferito alla Cnn che la moglie del militare non aveva notizie del marito da giorni e hanno confermato che l'uomo aveva affittato l'auto. "Le forze dell'ordine - ha detto il presidente Usa Joe Biden - stanno indagando sull'esplosione del veicolo Tesla “anche per capire se c'è un possibile collegamento con l'attacco a New Orleans” costato la vita a 15 persone.