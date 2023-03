Esplosione nell'aula di un Istituto scolastico, due ragazzi feriti

ROVIGO - Un'esplosione con un principio d'incendio si è verificata stamani, intorno alle ore 9:00, all'interno dell'istituto Professionale Ipsia "Giuseppe Marchesini" di Rovigo, all'interno di un'aula multifunzione. Al momento della deflagrazione la stanza era vuota, ma due studenti che si trovavano nel corridoio sono rimasti leggermente feriti. L'intero plesso scolastico è stato evacuato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'istituto. Sono ora in corso accertamenti nell'aula interessata dall'esplosione, di cui è andata in frantumi e in parte scardinata la porta parete, da parte del Niat (Nucleo investigativo Antincendio territoriale), dei vigili del fuoco. I due studenti leggermente feriti sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del Suem 118. Uno dei due successivamente è stato accompagnato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le lezioni scolastiche di oggi sono state sospese.