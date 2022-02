Esplosione nel deposito, una vittima

PORDENONE - Scoppio improvviso all’alba, muore una persona uomo: la tragedia questa mattina all’alba.



Esplosione questa mattina, mercoledì, verso alle 6.30 a Pinzano al Tagliamento (in provincia di Pordenone), nella frazione di Colle, in un vano magazzino dì una ditta che opera nel settore della distribuzione dì bevande.



La deflagrazione, udita a chilometri di distanza, non avrebbe coinvolto altre persone. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco - con tre partenze e una quindicina di uomini - che hanno escluso il coinvolgimento dì altre persone nella deflagrazione.

La vittima sarebbe una donna. A lanciare l'allarme è stato il marito, rimasto illeso. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine, giunte sul posto insieme ai soccorsi.