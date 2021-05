Esplosione nel bellunese: abitazione completamente distrutta

BELLUNO - L'esplosione, avvenuta a Lamon di Sovramonte questa mattina, ha ferito un'anziana e la sua badante, ed è quest'ultima la più grave.



Sul posto sono intervenuti i pompieri di Feltre con tre automezzi insieme ai sanitari del Suem 118.



Le due donne sono stata stabilizzate e trasferite in ospedale.



I vigili del fuoco hanno spento i focolai ancora presenti. Completamente distrutta l'abitazione.



Sono ora in corso le verifiche tecniche da parte dei tecnici dell'ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per determinare le cause dell'esplosione.



LEGGI ANCHE