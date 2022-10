Esplosione miniera in Turchia, i morti sono 40

TURCHIA - E' salito ad almeno 40 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri in una miniera di carbone nella città di Amasra in Turchia, nella provincia settentrionale di Bartin. Lo ha confermato il ministro turco dell'Interno, Suleyman Soylu, citato dai media locali, secondo i quali c'erano 110 lavoratori all'interno della miniera al momento dell'esplosione. Undici sono rimasti feriti e si trovano in ospedale, mentre 58 sono riusciti a mettersi in salvo.

Un minatore risulta ancora disperso. Il ministro dell'Energia, Fatih Donmez, ha confermato che le operazioni di soccorso sono state quasi completate e che si continua a lavorare per spegnere l'incendio, probabilmente innescato da una fuga di grisù. Dopo l'incidente il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha disposto la partenza per Amasra dei ministri dell'Interno, Energia e Risorse naturali e Lavoro e Sicurezza sociale, Suleiman Soilu, Fatih Donmez e Vedat Bilgin.