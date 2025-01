Esplosione a Las Vegas: Cybertruck Tesla coinvolto, un morto e sette feriti - VIDEO

LAS VEGAS (STATI UNITI) – Una violenta esplosione si è verificata davanti al Trump International Hotel di Las Vegas, causando la morte di una persona e il ferimento di altre sette. L’episodio, avvenuto il 1° gennaio, ha coinvolto un Cybertruck Tesla parcheggiato nell’area riservata ai valet dell’hotel, attirando l’attenzione dei media e delle autorità statunitensi.

Elon Musk, CEO di Tesla, è intervenuto rapidamente sulla vicenda attraverso il social X, confermando che l’azienda sta conducendo indagini approfondite per chiarire le cause dell’accaduto. “Abbiamo ora la conferma che l’esplosione è stata provocata da fuochi d’artificio di grandi dimensioni e/o da una bomba trasportata nel cassone del Cybertruck noleggiato. L’evento non è in alcun modo collegato al veicolo stesso”, ha spiegato Musk, aggiungendo che “tutti i dati telemetrici del veicolo erano normali al momento dell’incidente”.

Secondo le autorità locali, l’origine della deflagrazione non è ancora del tutto chiara, ma sembra escludersi un malfunzionamento del veicolo. La polizia di Las Vegas sta collaborando con esperti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

L’episodio, che ha sconvolto la serata di Capodanno nella città, pone interrogativi su come materiali esplosivi possano essere stati introdotti in un luogo pubblico e solleva preoccupazioni sulla sicurezza. La vicenda è sotto la lente di ingrandimento delle autorità federali e locali.