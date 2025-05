Esplosione e incendio in appartamento: un ferito, stabile evacuato

PORDENONE - Questa mattina intorno alle 7:30, un’esplosione seguita da un violento incendio ha interessato un appartamento situato al secondo piano di una palazzina residenziale di tre piani in via Goldoni, a Pordenone. Un uomo, unico occupante dell’alloggio, è rimasto ferito e soccorso dai sanitari del 118 dopo essere stato estratto dall’appartamento dai vigili del fuoco.



I pompieri, giunti con due squadre, due autobotti e un’autoscala, hanno domato rapidamente le fiamme e messo in sicurezza l’intero edificio, composto da sei appartamenti. Per precauzione, tutti i residenti sono stati evacuati in attesa di verifiche tecniche per escludere ulteriori rischi.



Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per coordinare le operazioni di evacuazione e avviare gli accertamenti sulle cause dell’esplosione, ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio vi sono una possibile fuga di gas o un guasto elettrico.

L’area resta presidiata in attesa degli esiti delle verifiche strutturali che determineranno il ritorno dei condomini nelle proprie abitazioni. Al momento non risultano danni agli edifici adiacenti.