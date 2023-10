Esplosione in fabbrica fuochi d'artificio, un ferito

ROVIGO - Una fabbrica di fuochi d'artificio è esplosa a Merlara (Rovigo): la deflagrazione ha ferito un operaio in modo lieve. Le cause dell'accaduto sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai pompieri che hanno messo in sicurezza l'area, i sanitari del Suem 118 e i Carabinieri.