Esplosione dopo la fuga di gas, ferito un uomo

UDINE - Un anziano è rimasto ferito, in modo non grave, in seguito a un'esplosione verificatasi nella sua abitazione, innescata da una fuga di gas accidentale da una bombola. L'incidente è accaduto all'alba di stamani a Porpetto (Udine). Diffuso l'allarme, i soccorsi sanitari della Sores hanno inviato subito sul posto un'ambulanza e hanno allertato i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Palmanova. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Palmanova dove i sanitari gli hanno diagnosticato lesioni non gravi. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.