Esplosione di contagi nelle scuole della Marca: 1.824 classi in quarantena o monitoraggio

TREVISO - Classi in presenza dimezzate dal Covid nelle scuole trevigiane. La seconda settimana di rientro a scuola conta ben 1.824 classe interessate da provvedimenti sanitari. Erano mille venerdì scorso. Mai così tante dall’inizio della pandemia.



Numeri altissimi anche rapportati alle altre province del Veneto: “A Padova e Verona, ad esempio, si viaggia intorno alle 600-700 classi con contagi - evidenzia l’Ulss2 - noi ne abbiamo il triplo e questo inevitabilmente si ripercuote sui punti tampone. Il 25% dei positivi è in età scolare”.



Tra le classi interessate da provvedimenti 507 sono state messe in quarantena, 374 sono in monitoraggio, 841 in auto-sorveglianza e 102 classi divise tra quarantena e monitoraggio in base agli studenti vaccinati e non vaccinati.