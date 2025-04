Esplosione davanti alla sede della compagnia ferroviaria: indaga l’antiterrorismo

ATENE - Un'esplosione ha scosso nella notte il centro di Atene, davanti alla sede della compagnia ferroviaria Hellenic Train. L’ordigno era nascosto all’interno di uno zaino, lasciato su un motorino privo di targa parcheggiato nei pressi dell’edificio. Secondo le prime ricostruzioni, la bomba è detonata prima dell’arrivo degli artificieri, allertati dopo una telefonata anonima giunta a diverse testate giornalistiche greche. Non ci sono feriti né vittime, come confermato dalla stessa società ferroviaria. Sul posto si sono precipitati forze dell’ordine, vigili del fuoco e specialisti della sezione antiterrorismo, che ha preso in mano l’inchiesta. L’area, una zona molto frequentata della capitale, è stata subito isolata per motivi di sicurezza.



L’allarme era scattato poco prima dell’esplosione: alcuni quotidiani locali avevano ricevuto una chiamata da parte di un interlocutore anonimo, che avvisava della presenza di un ordigno nascosto su uno scooter abbandonato nei pressi della sede di Hellenic Train. Gli artificieri sono stati immediatamente attivati, ma non hanno fatto in tempo a intervenire: la bomba è esplosa prima che potessero mettere in sicurezza il mezzo. Il ministro dei Trasporti greco, Christos Staikouras, ha definito l’episodio “un atto criminale che ha messo in pericolo la vita di persone, dipendenti e passanti, in un punto centrale della città e in un orario di traffico”.



L’onda d’urto ha danneggiato alcune vetrate e provocato lievi danni strutturali all’edificio della compagnia ferroviaria, come confermato da una nota diffusa da Hellenic Train nella mattinata. Nessuno tra il personale presente nella sede al momento della deflagrazione è rimasto coinvolto, e i danni materiali risultano contenuti. L’attentato avviene in un momento delicato per la società ferroviaria, finita nel mirino dell’opinione pubblica dopo la tragedia di Tempe, avvenuta nel febbraio 2023. In quell’occasione, un treno merci e un convoglio passeggeri si scontrarono frontalmente provocando 57 morti, in gran parte studenti universitari, e numerosi feriti.



A distanza di due anni, manifestazioni e proteste hanno continuato ad animare il dibattito nazionale, con cittadini e familiari delle vittime che chiedono verità e giustizia per quanto accaduto. Le indagini sull’incidente ferroviario, che aveva sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario greco, sono ancora in corso. Al momento non ci sono rivendicazioni ufficiali per l’attacco di stanotte, ma gli investigatori non escludono alcuna pista. I tecnici dell’antiterrorismo stanno ora esaminando i filmati di sorveglianza della zona e il materiale residuo dell’ordigno per risalire all’identità degli autori.