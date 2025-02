Esplosione in casa: due donne ferite nel crollo

CAVARZERE (VENEZIA) – Un’esplosione seguita da un incendio ha devastato, nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio, un’abitazione di via Martinelle, causando il parziale crollo della struttura e ferendo due donne, suocera e nuora. L’ipotesi principale è quella di una fuga di gas come causa del drammatico incidente, avvenuto poco dopo le 15:45.

Intervento immediato dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre provenienti da Adria e Mestre, supportate da autopompe, autobotti e un’autoscala. I pompieri hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre il personale del Suem 118 ha trasportato le due ferite in ospedale. I Vigili del Fuoco stanno proseguendo le verifiche per accertare con precisione l’origine dell’esplosione e garantire la completa messa in sicurezza della struttura.