Esplosione in cantiere navale a Murano, fumo visibile da Venezia

VENEZIA - Un'esplosione. alla quale è seguito un violento incendio, si è verificata stasera in un cantiere navale a Murano, nella laguna nord di Venezia. La densa coltre di fumo alzatasi nel cielo è visibile da buona parte della città. Non risulta vi siano persone coinvolte. Testimoni hanno riferito che alla prima, sarebbe seguita anche una seconda esplosione.



Non si conoscono al momento le cause dell'incidente. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e la polizia locale.

L'esplosione e l'incendio hanno interessato due house-boat attraccate vicino ad un cantiere navale di Murano. Le fiamme hanno avvolto completamente le due imbarcazioni, sulle quali non si trovava nessuno. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Venezia, sono ancora all'opera per domare il rogo.