Esplosione in appartamento, 40enne ustionato: è grave

PORDENONE - Momenti drammatici questa mattina in via Goldoni a Pordenone, dove intorno alle 7:30 una violenta esplosione ha scosso una palazzina di tre piani, seguita da un incendio che ha devastato un appartamento al secondo piano. Un uomo di 40 anni, unico occupante dell’alloggio, è stato gravemente ustionato e trasferito d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, due autobotti e un’autoscala, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. L’intero condominio, composto da sei appartamenti, è stato evacuato per precauzione, mentre la Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause della deflagrazione.



Tra le ipotesi al vaglio, l’esplosione di una bombola del gas, ma non si escludono altre possibili origini come una fuga di gas o un guasto elettrico. L’area resta presidiata in attesa delle verifiche tecniche che determineranno il rientro dei residenti nelle abitazioni.



