Esplosione al palazzo per una fuga gas, due feriti

PADOVA - Due persone sono rimaste ferite a Padova in seguito all'esplosione per una fuga di gas, che ha innescato un incendio, in una palazzina di quattro piani con dodici appartamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme sprigionatesi in uno degli appartamenti. Oltre ai due feriti, altre persone residenti nello stabile si sono recate successivamente al pronto soccorso per accertamenti. Sono intervenuti 22 pompieri con 3 autopompe e 2 autoscale che sono riusciti a spegnere l'incendio. Un anziano è stato portato fuori facendo indossare il cappuccio supplementare di evacuazione dell'autorespiratore di un pompiere. Le cause dell'esplosione e dell'incendio probabilmente innescate da una fuga di gas sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile.