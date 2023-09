Domenica scorsa un villaggio portoghese ha subito una trasformazione insolita a causa di una fuoriuscita di vino rosso. L'incidente è avvenuto a Sao Lourenco do Bairro, dove due cisterne sono esplose, riversando un fiume di pregiato vino per le strade. Il flusso di vino ha inondato una stradina che costeggia una collina della città, affacciata sulle coste del Portogallo. I produttori vinicoli coinvolti hanno prontamente presentato le scuse e si sono impegnati a risarcire i danni causati ai residenti.

La casa di produzione del Doc che ha accidentalmente dipinto di rosso il villaggio portoghese ha dichiarato: "Siamo profondamente dispiaciuti per l'incidente che si è verificato questa mattina, causato dall'esplosione di due serbatoi di vino Doc. Nonostante fortunatamente non ci siano stati feriti, desideriamo esprimere la nostra sincera preoccupazione per i danni causati, in particolare al villaggio. Le cause dell'incidente sono state investigate dalle autorità competenti. Ci assumiamo la piena responsabilità dei costi relativi alla pulizia e alla riparazione dei danni, con squadre pronte a intervenire immediatamente. Ci impegniamo a risolvere la situazione nel minor tempo possibile."

L'incidente è avvenuto nella mattina di domenica 10 settembre. I vigili del fuoco volontari di Anadia sono stati prontamente allertati riguardo a una considerevole fuoriuscita di vino. Arrivati sul luogo, i soccorritori sono riusciti a convogliare il liquido e a indirizzarlo verso un impianto di trattamento delle acque reflue. Al momento, non sono ancora state divulgate le cause precise dell'accaduto.