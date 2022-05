Esplode palazzina, un ferito grave

VENEZIA - Una esplosione è avvenuta oggi pomeriggio all'interno di una abitazione a San Donà di Piave, nel Veneziano.

Dalle prime informazioni vi sarebbe una persona ferita in modo granve nel crollo di uno stabile. Sul posto i vigili del fuoco. La persona ferita è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

In questo momento 25 vigili del fuoco stanno lavorando con diverse squadre provenienti da San Donà e da Mestre, anche con colleghi specializzati nelle ricerche con i cani tra le macerie per verificare che non vi siano persone sepolte.