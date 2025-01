Esplode la friggitrice ad aria, l'incendio devasta la casa: "Ho perso tutto"

INGHILTERRA - Lo scorso 24 gennaio mentre Angel era al lavoro, un evento tragico ha scosso la sua vita e quella della sua bambina di 15 mesi. La donna, residente a Bridgnorth, in Inghilterra, ha ricevuto una chiamata dal suo vicino che le ha comunicato che la sua casa stava bruciando. Nonostante il terrore, un pensiero l'ha attraversata subito: “Fortuna che Frankie non era a casa, ma da mia madre”, ha detto Angel. Al suo arrivo sul posto, però, si è trovata davanti a una scena devastante: la sua casa era ridotta in macerie, distrutta dalle fiamme che avevano consumato ogni cosa. I mobili, i vestiti, i giochi, tutto era andato perduto. Ma come è stato possibile che un incendio così violento scoppiasse in un'abitazione che, apparentemente, sembrava sicura?



La causa dell’incendio



Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco di Bridgnorth, l'incendio sarebbe stato causato da un guasto elettrico che ha fatto esplodere la friggitrice ad aria. L’elettrodomestico potrebbe essersi surriscaldato a causa di un difetto tecnico e aver innescato la tragedia. La friggitrice ad aria, rimasta collegata alla corrente, ha preso fuoco, generando una combustione che ha distrutto l'abitazione. A complicare ulteriormente le cose, l'acqua fuoriuscita dalle tubature esplose a causa delle fiamme ha contribuito a diffondere il disastro.

Angel, visibilmente provata, ha raccontato sui social: “Non ci pensi mai a stipulare una polizza assicurativa contro gli incendi. Quando accade, sembra un incubo, qualcosa di irreale. La cosa peggiore è che ho perso tutto: la mia casa, i miei vestiti, le cose di mia figlia, ma soprattutto i ricordi che stavano in quella casa”.



La speranza in un nuovo inizio: una raccolta fondi



Nonostante il dolore e la disperazione, la comunità ha risposto con grande solidarietà. La madre di Angel, ha lanciato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe, chiedendo il sostegno di chiunque voglia dare una mano alla giovane mamma single che, con tanta fatica, aveva costruito la sua vita per sé e per la sua bimba.