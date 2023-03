Esibivano droga in video, un arresto e due 'trapper' denunciati

VICENZA - Nei loro video musicali mostravano ingenti quantità di stupefacenti, oltre a sbeffeggiare le forze dell'ordine. La Guardia di Finanza di Vicenza, con la collaborazione della polizia locale, ha arrestato un ragazzo di 23 anni e denunciato due 'trapper' vicentini, molto attivi sui social con i loro video, e altre due ragazze. Tutti sono accusati di spaccio di stupefacenti. Nel corso del blitz le Fiamme gialle hanno recuperato in un appartamento e nel corso di perquisizioni personali mezzo chilogrammo di droga tra marijuana e hashish con 2.000 euro in contanti. Le sostanze, secondo le indagini, erano spacciate in due quartieri della città di Vicenza, San Lazzaro e Pomari. Molte le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine in questi mesi che raccontavano di movimenti sospetti in queste due aree del capoluogo berico.