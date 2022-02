Esercitazione con cani molecolari all'ex base Bovolone

VERONA - Nel prossimo fine settimana l'ex base militare di Bovolone (Verona), sarà teatro di un'esercitazione speciale con i cani molecolari, alla quale presenzieranno alcuni dei più famosi istruttori ed esperti di ricerca persone scomparse.



Tra i nomi degli esperti presenti, spiccano quelli dello svizzero - Ivan Schmidt, Dog Trainer Professional e K9 Mantrailing Master Instructor, (in prima linea nei famosi casi di scomparsa di Yara Gambirasio e le gemelline Sheep in Svizzera) insieme alla collega italiana Virginia Ancona, anch'essa K9 Master Instructor di Mantrailing.

Spiega Schmidt: " le esercitazioni speciali avranno il compito di fornire ai binomi provenienti da tutta Italia, (tra cui membri della Protezione Civile), ulteriori scenari reali di scomparsa e scena del crimine, nonché tutte le tecniche di preservazione della stessa insieme agli aspetti e input biologici-forensi. L'obiettivo è quello di consolidare la formazione e le esperienze in ambienti particolari, affinché aumenti il successo effettivo della ricerca persone scomparse.



Le esercitazioni metteranno sicuramente a dura prova la resistenza fisica ma soprattutto psicologica dei partecipanti".