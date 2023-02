Esemplare di capriolo avvistato nel centro di Vicenza

VICENZA - Un esemplare di capriolo femmina è stato avvistato stamani in pieno centro a Vicenza. A scoprire l'animale è stato Gianluigi Mazzucco, vicecomandante della Polizia Provinciale di Vicenza, lungo l'argine del Retrone, proprio di fronte al Comando del Corpo. L'ungulato, probabilmente giunto seguendo l'argine del fiume, si era avventurata fino a un vicoletto e, molto spaventato, stava accovacciato sotto un'edera. Riportarlo nel suo habitat non è stato facile: al primo tentativo, la capriola si è divincolata tra due agenti saltando una rete per la cattura, ed è scappata trovando riparo in una rientranza degli argini. In aiuto alla Polizia Provinciale sono arrivati i Vigili del Fuoco e assieme si è proceduto alla cattura, monitorando costantemente l'animale per evitare che durante la fuga si creassero situazioni di pericolo. Ora l'esemplare è al Centro di Recupero Animali Selvatici di Arcugnano (Vicenza), nelle mani di veterinari che ne analizzeranno lo stato di salute per rimetterla in libertà quanto prima nei colli vicentini.