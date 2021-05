Escursionisti sorpresi dal temporale in montagna: erano partiti in scarpe da ginnastica

VICENZA - Intervento del Soccorso Alpino di Arsiero (Vicenza), mercoledì alle 21.30, per riportare a casa tre ragazzi trovatisi in difficoltà sopra Contrà Bettale.



I tre ventenni di Creazzo erano partiti verso le 14, avevano risalito la Strada delle Gallerie sul Pasubio, per scendere dalla Strada degli Scarubbi.



In tuta e scarpe da ginnastica, dopo essere incappati in un temporale avevano perso la traccia in discesa, tagliando dritti per il bosco e, giunti a una casera, si erano visti costretti a chiedere aiuto.



Le due squadre partite alla loro ricerca li hanno ritrovati infreddoliti, fuori della casa e li hanno riaccompagnati alla loro auto a Bocchetta Campiglia. L’intervento si è concluso alle 22.30. OT