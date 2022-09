Escursionisti sorpresi dal buio, recuperati in serata

VENZONE (UDINE) - Ieri sera tra le 20.45 e le 21.30 la stazione di Moggio Udine e la stazione di Udine hanno risolto un intervento di ricerca dopo essere state allertate da Sores per una famiglia di nazionalità tedesca che è stata colta dal.buio al rientro da una escursione nelle Prealpi Giulie.

I tre, genitori trentasettenni e una bambina di 9 anni di Altraunhofen erano molto spaventati per la situazione, soprattutto la.piccola, e si trovavano in discesa lungo il sentiero 701 non lontano da Stavoli Tugliezzo sopra Valle Tugliezzo, con l'incertezza del punto in cui si trovavano e della distanza dall'arrivo.

In circa mezz'ora di cammino sono stati individuati e raggiunti da una squadra di soccorritori che li hanno scortati alla loro auto.