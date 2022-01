Escursionisti recuperati in serata

MARANO VALPOLICELLA (VR) - Si è concluso alle 21 l’intervento del Soccorso alpino di Verona in aiuto di due escursionisti, che avevano smarrito la traccia del sentiero in Valsorda, finendo bloccati in un bosco sopra salti di roccia.



Allertati dal 118 verso le 18.30, in contatto telefonico con i ragazzi, M.C., 22 anni, e M.B., 23 anni, di Ferrara – che erano partiti da località Cerna, ma all’altezza del ponte tibetano si erano persi – i soccorritori li hanno geolocalizzati, confrontando le coordinate Gps ricevute da entrambi i cellulari per avere certezza della posizione.



Avvicinatisi il più possibile in jeep – un soccorritore è subito arrivato sul posto con mezzi propri, una squadra con il fuoristrada da Verona – i soccorritori hanno poi camminato una ventina di minuti a piedi, sentendoli prima a voce e raggiungendoli successivamente.

La squadra li ha quindi aiutati a superare un vaio e a risalire sul sentiero, per poi accompagnarli alla jeep e con essa riportarli a Cerna.