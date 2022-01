Escursionisti bloccati sulle Tre Cime di Lavaredo

AURONZO DI CADORE (BL) - Si trovavano lungo il sentiero di Forcella Col di Mezzo, sotto le Tre Cime di Lavaredo: Coppia di escursionisti soccorsa nel pomeriggio di domenica.

Eran le 16.40 quando è intervenuto il Soccorso alpino di Auronzo.Tre soccorritori presenti nel Rifugio Auronzo sono partiti con gli sci in direzione della Forcella, dove i due – lui di Milano e lei di Bolzano – si erano fermati temendo di affrontare un tratto ghiacciato.



Raggiunta dalla squadra in una ventina di minuti, la coppia è stata aiutata ad attraversare la parte più impegnativa, per poi rientrare al Rifugio con i soccorritori.