Escursioniste si perdono lungo il sentiero a causa della nebbia

TRIESTE - Due donne di Trieste hanno chiesto aiuto al Soccorso Alpino al rientro dalla cima del Monte Matajur nel primo pomeriggio di oggi.

Le donne hanno riferito di non riuscire a trovare il sentiero per rientrare al Rifugio Pelizzo per la ridotta visibilità dovuta alla nebbia e all'effetto "whiteout" causato dalla compresenza di neve al suolo. Mentre le squadre della stazione di Udine si organizzavano per portarsi in quota, le donne sono poi riuscite a ritrovare la traccia ed hanno comunque atteso i soccorritori nei pressi della propria automobile.

Allo stesso modo il 29 marzo un gruppo di persone aveva chiamato i soccorsi per ridotta visibilità e per l'arrivo del buio sempre al rientro dalla cima del Matajur: queste ultime avevano atteso i soccorritori nei pressi dell'ultimo cartello sentieristico avvistato. I soccorritori hanno riferito che una concausa dell'effetto di smarrimento - la casistica riporta altri soccorsi simili in passato - è sicuramente dovuta al fatto che manca, al rientro dalla cima e circa ad un chilometro distanza dal Rifugio Pelizzo, una indicazione precisa sulla direzione da seguire per il Rifugio Pelizzo tra i cartelli presenti, che invece indicano le direzioni verso il rifugio alpino presente poco sotto la cima del Matajur e verso Luicco/ Livek.