Escursioniste si infortunano alla caviglia, scattano i soccorsi

TARVISIO (UDINE) - Tra le 13 e le 14 di lunedì 1 agosto si è svolto un intervento della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico al Rifugio Grego assieme a Vigili del Fuoco, guardia di Finanza e Ambulanza. Una donna italiana si è procurata una distorsione alla caviglia: non note le generalità. La donna è stata adagiata in barella e accompagnata all'ambulanza che è salita lungo la strada che conduce al rifugio.



Sappada

A Sappada si è svolto tra le 16 e le 17.30 circa un intervento analogo per una donna - non note le generalità - che si è procurata una forte distorsione alla caviglia nei pressi degli impianti di Sappada 2000. Anche qui i soccorritori della stazione di Sappada sono saliti lungo la pista con il fuoristrada, l'hanno imbarellata e condotta a valle consegnandola all'ambulanza. Sospetta frattura per lei.