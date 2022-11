Escursioniste incontrano branco di lupi

BOLZANO - Incontro ravvicinato di due escursioniste con un branco di lupi in Val d'Ultimo, in Alto Adige.



Come scrive il quotidiano Dolomiten, le due 23enni del posto si trovavano nei pressi di Passo di Tarres a 2620 metri di quota, quando hanno improvvisamente incontrato un branco di lupi composto da 7-8 animali.

In un primo momento - scrive il giornale - gli animali si sono avvicinati minacciosamente alle donne per poi tenerle sott'occhio da una certa distanza, senza però mai allontanarsi.



A questo punto le escursioniste hanno lanciato l'allarme con il telefonino e solo con l'arrivo dell'elisoccorso 'Pelikan 3' gli animali sono scappati. Il soccorso alpino ha infine accompagnato le due donne spaventate alla loro macchina. Secondo la forestale non si era a conoscenza della presenza di un branco di lupi in quella zona che potrebbe arrivare dal Trentino oppure dalla vicina Svizzera.