Escursionista soccorsa con l'elicottero in alta quota

UDINE - A Sappada una donna è stata soccorsa dall'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore con il supporto della stazione di Sappada del Soccorso alpino: la donna è stata portata in ospedale a Udine.

Non ancora noti i dettagli dell'intervento perché la stazione è stata subito chiamata ad operare su un secondo scenario, ancora in corso, sulla Terza Piccola, dove un escursionista è bloccato in ambiente impervio. Inoltrata dalla centrale operativa la richiesta di intervento dell'elicottero della Protezione Civile per raggiungerlo. Seguono dettagli appena possibile a fine intervento.



Anche a Sella Nevea c'è un secondo intervento su chiamata della gestrice del Rifugio Gilberti che ha chiesto direttamente aiuto alla Guardai di Finanza con conseguente attivazione del Nue112 e della Sores per una persona che si è fratturata la tibia poco lontano dal rifugio, vicino agli impianti. Attivata anche la stazione di Cave del Predil.