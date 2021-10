Escursionista scomparso, scattano le ricerche

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Sono in corso da ieri sera le ricerche di un escursionista tedesco del ’91, non rientrato da un giro sulla Ferrata Dibona al Cristallo. Partito ieri mattina alle 5 dell’albergo dove alloggia con la moglie e i figli, il ragazzo ha poi mandato immagini e messaggi alla compagna.



Attorno a mezzogiorno una fotografia dal Rifugio Lorenzi, un paio di messaggi successivi e poi basta. La moglie, con il sistema di tracciatura del cellulare ha poi visto che dalle 14 la posizione lo indica in un canale tra il Vecio del Forame e Forcella Alta.



Scattato l’allarme passate le 20, le squadre del Soccorso alpino di Cortina, della Guardia di finanza e dei Carabinieri hanno percorso tutta la Ferrata nella notte, passando anche nel canale indicato a controllarlo fin dove è stato possibile per ragioni di sicurezza, ma non lo hanno trovato.



Appena giorno, purtroppo, la presenza di nebbia non ha potuto far decollare l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore e si sta aspettando di capire quando sarà possibile l’avvicinamento dell’eliambulanza dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano. Intanto una squadra sta salendo a piedi.