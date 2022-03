Escursionista scomparso, continuano le ricerche

UDINE - È stato cercato per tutta la giornata di venerdì con 48 uomini afferenti alle varie forze convenute, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Unità Cinofile, elicottero della Protezione civile, uomini della forestale e droni della polizia di Udine, l'uomo scomparso da due giorni durante una escursione sul sentiero naturalistico Zisilin.

Di lui ancora nessuna traccia nonostante le.accurate perlustrazioni anche nelle forre del rio Gorgons, che sono state tutte percorse dai tecnici di forra e quelle in alcune grotte presenti nelle adiacenze del sentiero, percorse dagli speleologi. La speranza di trovarlo in vita è ancora viva e domani mattina si riprenderà nuovamente con le ricerche. Tutti gli operatori ringraziano il Comune di Taipana e la polisportiva, che ha supportato con pasti caldi e spazi per riposare.