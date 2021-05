Escursionista scivola e si frattura una gamba

VERONA - Ieri sera il Soccorso alpino di Verona è stato impegnato fino alle 21.30 circa per un intervento a San Zeno di Montagna.



Attorno alle 17.15, infatti, l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del sentiero numero 33 dove, nel tratto tra Prada e Brenzone, un escursionista tedesco, che si trovava con la moglie, era scivolato sui ciottoli bagnati, ruzzolando in un punto ripido della mulattiera e riportando la probabile frattura di una gamba.



Non riuscendo ad avvicinarsi per la fitta vegetazione, il tecnico di elisoccorso è stato sbarcato con un verricello di una trentina di metri a circa un chilometro di distanza, poi seguito da medico ed infermiere sbarcati con la stessa modalità.



L'elicottero ha poi imbarcato una squadra del Soccorso alpino di Verona in supporto alle operazioni, calata poi nelle vicinanze e raggiunta a altri due soccorritori.



Imbarellato, l'infortunato è stato trasportato per diverse centinaia di metri fino a un prato dove l'eliambulanza era riuscita ad atterrare. L'escursionista cinquantenne è quindi stato trasporato a Borgo Trento. I soccorritori sono rientrati con la moglie.