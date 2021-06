Escursionista scivola e cade dal sentiero esposto: fermato dalla vegetazione

UDINE - Un escursionista, 69 anni di Tarcento, che stava percorrendo assieme al figlio e ad un amico un tratto dell'alta via Cai Gemona, è caduto nei pressi della forcella Siroche Gjaline (a circa 1500 metri d'altezza) procurandosi un forte trauma toracico.



L'uomo è ruzzolato per alcuni metri sul ripido ed esposto versante fermando la sua caduta, fortunosamente, grazie a cespugli di pini mughi.



Risalito sul sentiero l'uomo si è rimesso in cammino ma ha compreso che il trauma lo metteva in difficoltà impedendogli di procedere in sicurezza e così ha fatto chiamare i soccorsi.



Sul posto è stato mandato dalla Sores l'elisoccorso regionale mentre a valle, al campo base del campo sportivo di Gemona del Friuli, si sono recate le squadre di terra assieme ai Vigili del Fuoco e all'ambulanza a eventuale supporto alle operazioni.



L'equipe medico sanitaria è stata calata dall'elicottero in hovering sulla cresta dell'alta via nei pressi della forcella.



L'uomo è stato stabilizzato e adagiato nel sacco a depressione e issato a bordo con una verricellata di una ventina di metri per essere condotto in ospedale a Udine per accertamenti, mentre il figlio e l'altro escursionista hanno proseguito il cammino a piedi. L'intervento si è svolto tra le 13.30 e le 14.30.