Escursionista disperso, ricerche senza esito 

TRENTO - Non hanno dato esito le ricerche di Nicola Spagnolo, l'escursionista veneto di 26 anni, residente a Scorzè (Venezia) disperso da sabato notte sul Lagorai, in Trentino. Con il peggioramento delle condizioni meteorologiche in quota, le squadre impegnate via terra stanno rientrando.

Le ricerche - si apprende - proseguiranno anche nei prossimi giorni. I soccorritori sono saliti alle prime luci dell'alba, sia dal versante della val di Fiemme, sia dal versante di Caoria, verso il bivacco "Paolo e Nicola" e verso cima Cece, area considerata ancora prioritaria per le ricerche. Le squadre sono arrivate in quota in parte a piedi, in parte con l'elicottero. La nebbia e il vento hanno reso impossibile l'impiego massiccio dell'elicottero di Trentino emergenza e della Guardia di finanza per trasportare i soccorritori e per effettuare sorvoli dall'alto, complicando anche il lavoro delle squadre a terra e del cane molecolare della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe.

Le operazioni di ricerca, tuttavia, sono proseguite per tutta la giornata, lungo i sentieri e i versanti di cima Cece. Oltre al Soccorso alpino delle stazioni di Moena, Caoria, Primiero, val di Fiemme e San Martino di Castrozza, e alla Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe, sono intervenuti gli operatori della Guardia di finanza, dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

