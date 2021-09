Escursionista disperso da 10 giorni, sospese ricerche

VENEZIA - Sono sospese da oggi le ricerche con volontari civili di Federico Lugato, l'escursionista veneziano residente a Milano di cui non si hanno più notizie da 10 giorni, e di cui si sono perse le tracce in Val di Zoldo, nelle Dolomiti Bellunesi.



Lo comunica via social la compagna di Lugato, Elena Panciera, che aveva raccolto le adesioni di molti amici e volontari, che in questi giorni hanno affiancato i Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino.



Questi ultimi resteranno nella zona di Pralongo, dove è la base per le ricerche.

In giornata è prevista una riunione in Prefettura a Belluno dove le autorità decideranno come proseguire le attività.