Escursionista dispersa: i soccorritori hanno sentito il telefono squillare

BARCIS (PORDENONE) - Escursionista dispersa a Barcis, c'è una novità. Alle 17 un gruppo di soccorritori della stazione di Pordenone che stavano perlustrando l'area loro assegnata hanno sentito un telefono squillare.



Il suono proveniva da una zona attraversata da una traccia di sentiero non segnata che collega Forca Bassa a Casera Cec. La zona è a tratti impervia ed è attraversata da alcuni rii.

Ora tutte le forze, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Soccorso Alpino, si sono concentrate in quell'area per la ricerca sistematica.

