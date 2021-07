Escono di strada poco dopo mezzogiorno: in due finiscono all'ospedale

PORDENONE - Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento (Pordenone) in azione oggi, martedì, alle 12.50 in via Versutta a Casarsa: qui è avvenuta una fuoriuscita autonoma di un’auto.

I Pompieri hanno liberato i due occupanti e messo in sicurezza l’auto e hanno dato supporto ai sanitari del 118, giunto sul posto con ambulanza di San Vito al Tagliamento e l’auto medica di Pordenone.

Le persone coinvolte sono state portate all’ospedale di San Vito per accertamenti. Sul posto anche la polizia locale di Casarsa.